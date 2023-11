Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Freitagmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Beiersdorf-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 125,25 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 125,70 EUR. Bei 124,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 15.951 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.05.2023 bei 128,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,67 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 19,76 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 128,09 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 26.04.2023. Der Umsatz wurde auf 2.215,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.215,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 28.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 26.02.2025.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im LUS-DAX

Mittwochshandel in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Aufwind

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Montagmittag