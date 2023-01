Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zieht am Mittwochmittag an

Die Beiersdorf-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 111,20 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 111,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 110,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22.684 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.01.2023 auf bis zu 111,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 0,36 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 79,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 40,76 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 108,12 EUR an.

Beiersdorf veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.945,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.945,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 01.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 28.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 3,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Beiersdorf AG