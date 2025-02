Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 126,90 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 126,90 EUR. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 126,90 EUR. Bei 127,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.532 Beiersdorf-Aktien.

Bei einem Wert von 147,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2024). Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 16,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,10 EUR am 21.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 141,63 EUR an.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,65 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Beiersdorf am 26.02.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 26.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,30 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 10 Jahren abgeworfen

Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Donnerstagnachmittag

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt nachmittags im Plus