Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 135,50 EUR zu.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 135,50 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 135,85 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 134,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 94.205 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (143,90 EUR) erklomm das Papier am 06.02.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,20 Prozent hinzugewinnen. Am 21.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 113,40 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,31 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 140,45 EUR.

Am 26.04.2023 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Am 06.08.2025 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,41 EUR je Aktie belaufen.

