Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 115,75 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 115,75 EUR. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 115,75 EUR nach. Bei 116,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 3.126 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.05.2023 bei 128,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 11,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,38 EUR. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 23,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 123,50 EUR.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR im Vergleich zu 2.215,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Beiersdorf am 03.08.2023 präsentieren. Beiersdorf dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 3,99 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Beiersdorf-Investment verdient

DAX 40: Diese Unternehmen gehören zu den Wiederaufsteigern

Historische DAX-Absteiger: Diese Unternehmen mussten den DAX verlassen