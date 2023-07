Beiersdorf Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Beiersdorf

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 115,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,4 Prozent auf 115,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 115,50 EUR aus. Bei 116,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 13.830 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 03.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 10,03 Prozent niedriger. Bei 93,38 EUR fiel das Papier am 02.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 23,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 124,00 EUR an.

Beiersdorf gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,99 EUR je Beiersdorf-Aktie.

