Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Freitagnachmittag um Nulllinie

Die Aktie von Beiersdorf zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 107,65 EUR an der Tafel.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 107,65 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 108,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 107,50 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 108,20 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 139.258 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2024 bei 139,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2025 bei 105,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 2,09 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,90 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 1,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Beiersdorf.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

