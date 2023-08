Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Beiersdorf befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 119,05 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 119,05 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 118,70 EUR. Bei 119,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 98.637 Beiersdorf-Aktien.

Am 03.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 7,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.11.2022 (93,38 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 127,18 EUR.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Umsatzseitig standen 2.215,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 2.215,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,96 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Beiersdorf-Investment eingefahren

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Beiersdorf eingebracht

Beiersdorf-Aktie springt hoch: Beiersdorf erhöht Umsatzprognose 2023 für Konzern und Consumer