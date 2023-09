Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Montagmittag südwärts

So bewegt sich Beiersdorf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 121,05 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 121,05 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 120,75 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 122,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.660 Beiersdorf-Aktien.

Am 03.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 6,24 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.11.2022 (93,38 EUR). Mit einem Kursverlust von 22,86 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 129,25 EUR.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR im Vergleich zu 2.215,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 28.02.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

