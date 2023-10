Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 121,95 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 121,95 EUR nach oben. Bei 122,05 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 121,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.254 Beiersdorf-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 03.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 5,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,38 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 128,27 EUR angegeben.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.215,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 26.02.2025 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,97 EUR fest.

