Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag im Plus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 135,15 EUR nach oben.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 135,15 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 135,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 134,90 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.380 Stück gehandelt.

Am 12.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 139,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 109,05 EUR. Dieser Wert wurde am 01.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 19,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,40 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 26.04.2023. Umsatzseitig standen 2.215,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 2.215,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.02.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 26.02.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,93 EUR je Aktie belaufen.

