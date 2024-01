Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Beiersdorf im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 134,85 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Beiersdorf-Aktie ließ sich um 11:46 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 134,85 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 135,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 134,55 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 134,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.608 Beiersdorf-Aktien.

Am 12.01.2024 markierte das Papier bei 139,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 109,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 19,13 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 133,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 26.04.2023 vor. Umsatzseitig standen 2.215,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 2.215,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 26.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,93 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

