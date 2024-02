Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 136,95 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 136,95 EUR. Im Tief verlor die Beiersdorf-Aktie bis auf 136,85 EUR. Bei 136,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 1.781 Aktien.

Bei 143,90 EUR markierte der Titel am 06.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,07 Prozent hinzugewinnen. Am 01.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 109,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,826 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 134,45 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 26.04.2023 vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.215,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.215,00 EUR eingefahren.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2023 3,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

