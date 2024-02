Beiersdorf Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Beiersdorf

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 136,20 EUR ab.

Um 15:49 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 136,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Beiersdorf-Aktie bis auf 135,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 136,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 84.011 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 143,90 EUR. Gewinne von 5,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 109,05 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,93 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,826 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 134,45 EUR.

Am 26.04.2023 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 29.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,93 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus

XETRA-Handel: DAX verbucht zum Start Gewinne

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX freundlich