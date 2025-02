Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf reagiert am Mittwochvormittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 128,35 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 128,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 128,45 EUR. Mit einem Wert von 128,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 4.146 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,80 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Am 21.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 6,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 141,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 26.02.2026 dürfte Beiersdorf die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,30 EUR je Aktie belaufen.

