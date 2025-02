Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 128,20 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 128,20 EUR. Bei 128,80 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 128,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 38.005 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,29 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,10 EUR am 21.11.2024. Abschläge von 6,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 141,63 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 26.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,30 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

