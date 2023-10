Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Nachmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 121,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 121,85 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 121,90 EUR. Bei 120,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 68.708 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 03.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 128,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 5,54 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,38 EUR. Dieser Wert wurde am 02.11.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 128,27 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Beiersdorf 2.215,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.215,00 EUR umgesetzt worden.

Am 28.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,97 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Börse Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX sackt nachmittags ab

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Beiersdorf-Investment verdient