Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 133,50 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 133,50 EUR abwärts. Die Beiersdorf-Aktie sank bis auf 133,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.084 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 137,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,70 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 105,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 20,86 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 134,27 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 26.04.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR im Vergleich zu 2.215,00 EUR im Vorjahresquartal.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 vorlegen. Beiersdorf dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,94 EUR je Beiersdorf-Aktie.

