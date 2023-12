Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 134,50 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 134,50 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 135,15 EUR. Bei 134,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63.014 Stück gehandelt.

Bei 137,10 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 1,90 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2022 bei 105,65 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 21,45 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 134,27 EUR an.

Am 26.04.2023 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Umsatzseitig standen 2.215,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 2.215,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Beiersdorf dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,93 EUR je Aktie belaufen.

