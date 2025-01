Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagvormittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 125,95 EUR.

Das Papier von Beiersdorf befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 125,95 EUR ab. Im Tief verlor die Beiersdorf-Aktie bis auf 125,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 126,30 EUR. Zuletzt wechselten 2.160 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,80 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Mit einem Zuwachs von 17,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2024 auf bis zu 120,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 141,89 EUR an.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Beiersdorf am 26.02.2025 vorlegen. Am 04.03.2026 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,30 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

