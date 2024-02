Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zieht am Dienstagmittag an

So entwickelt sich Beiersdorf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 137,10 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 137,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 137,50 EUR. Bei 136,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 74.903 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 143,90 EUR erreichte der Titel am 06.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,96 Prozent hinzugewinnen. Am 01.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 109,05 EUR ab. Abschläge von 20,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,826 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 134,45 EUR an.

Beiersdorf veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig standen 2.215,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 2.215,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 26.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

