Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 126,65 EUR.

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 126,65 EUR abwärts. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 125,95 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 127,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 40.655 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 147,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,70 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2024 bei 120,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 5,17 Prozent Luft nach unten.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 141,63 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 26.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,30 EUR je Beiersdorf-Aktie.

