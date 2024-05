Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Beiersdorf im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 144,85 EUR.

Das Papier von Beiersdorf konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 144,85 EUR. Bei 145,05 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 144,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 6.884 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 113,40 EUR. Dieser Wert wurde am 21.07.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 27,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,55 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

