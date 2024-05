Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf behauptet sich am Montagnachmittag

Kurs der Beiersdorf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Mit einem Wert von 144,80 EUR bewegte sich die Beiersdorf-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die Beiersdorf-Aktie um 15:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 144,80 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 145,55 EUR. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 144,45 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 144,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 61.790 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 147,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 113,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,69 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 140,55 EUR angegeben.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittwochnachmittag

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit grünem Vorzeichen