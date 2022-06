Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagvormittag im Plus

Das Papier von Beiersdorf konnte um 20.06.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 90,02 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 90,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 90,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49.420 Beiersdorf-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2021 bei 108,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,95 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 100,97 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Am 28.04.2022 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 2.215,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.945,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2022 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 08.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,62 EUR je Beiersdorf-Aktie.

