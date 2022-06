Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit Aufschlag

Um 20.06.2022 12:22:00 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 91,52 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,54 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,74 EUR. Zuletzt wechselten 188.805 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 108,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,30 Prozent. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 100,97 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 28.04.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.215,00 EUR – ein Plus von 13,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1.945,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 04.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 08.08.2023 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 3,62 EUR je Aktie aus.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com