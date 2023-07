Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Beiersdorf befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 113,80 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 113,80 EUR ab. Die Beiersdorf-Aktie sank bis auf 113,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 114,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.245 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.05.2023 erreicht. 13,01 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 21,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 124,00 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Beiersdorf veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

