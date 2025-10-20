Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagvormittag im Plus

So bewegt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 95,18 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 95,18 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 95,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18.396 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 30,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,57 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 121,50 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Am 04.03.2027 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 4,41 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Beiersdorf-Aktie mit Kaufen

Warburg Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Beiersdorf-Aktie mit Buy

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 3 Jahren bedeutet