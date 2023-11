Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die Beiersdorf-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 124,60 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Beiersdorf-Aktie um 11:46 Uhr im XETRA-Handel bei 124,60 EUR. Bei 124,80 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 123,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,60 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 59.628 Aktien.

Bei einem Wert von 128,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2023). 3,21 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 101,85 EUR fiel das Papier am 18.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,26 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 128,09 EUR.

Beiersdorf gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 2.215,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.215,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 28.02.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 26.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,94 EUR je Beiersdorf-Aktie.

