Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag im Plus

Die Beiersdorf-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 114,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bei 114,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 114,70 EUR. Bisher wurden heute 6.269 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.02.2023 bei 115,45 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 86,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 32,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 111,96 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 28.04.2022 vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.945,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.945,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 01.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,86 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

