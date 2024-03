Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag in Rot

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 132,00 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 132,00 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 131,70 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 133,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28.455 Beiersdorf-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2024 auf bis zu 143,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 8,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 113,40 EUR fiel das Papier am 21.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,834 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 0,700 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 134,90 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

