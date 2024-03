Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 132,80 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 132,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 131,70 EUR. Bei 133,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 72.295 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (143,90 EUR) erklomm das Papier am 06.02.2024. Gewinne von 8,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.07.2023 bei 113,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 14,61 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,834 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 134,90 EUR.

Am 26.04.2023 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 4,41 EUR im Jahr 2024 aus.

