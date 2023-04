Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel Beiersdorf 124,30 EUR

Zum Vortag unverändert notierte die Beiersdorf-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 124,20 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 124,25 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 123,90 EUR. Bei 123,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.611 Beiersdorf-Aktien.

Am 20.04.2023 markierte das Papier bei 124,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 0,36 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,58 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 115,73 EUR an.

Am 28.04.2022 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Beiersdorf am 03.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,90 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

