Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Beiersdorf zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 145,35 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:49 Uhr die Beiersdorf-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 145,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 145,85 EUR. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 145,20 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 145,45 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 40.317 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,69 Prozent hinzugewinnen. Am 21.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 113,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 28,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 141,00 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,42 EUR je Aktie.

