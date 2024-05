Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 146,15 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 146,15 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 146,15 EUR zu. Bei 145,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 78.802 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 1,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.07.2023 bei 113,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 28,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 141,00 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 06.08.2025.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel hätte eine Investition in Beiersdorf von vor einem Jahr abgeworfen

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittwochnachmittag