Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Die Beiersdorf-Aktie konnte um 21.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 94,20 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 171.787 Beiersdorf-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2021 bei 108,05 EUR. Mit einem Zuwachs von 12,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,00 EUR am 08.03.2022. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 19,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 100,97 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,88 Prozent auf 2.215,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.945,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 08.08.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 3,62 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com