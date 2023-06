Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Beiersdorf 120,70 EUR

-0,82% Charts

News

Analysen

Die Beiersdorf-Aktie musste um 09:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 121,40 EUR abwärts. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 121,40 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,55 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.064 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.05.2023 bei 128,60 EUR. 5,93 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,06 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 123,92 EUR.

Am 26.04.2023 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Mit einem Umsatz von 2.215,00 EUR, gegenüber 2.215,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte Beiersdorf die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie deutlich im Plus: Positive Analystenstimmen sorgen für Kauflaune

Beiersdorf-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Beiersdorf-Aktie: Was Analysten von Beiersdorf erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG

Bildquellen: Beiersdorf AG