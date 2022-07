Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag nahezu unbewegt

Im XETRA-Handel kam die Beiersdorf-Aktie um 21.07.2022 09:22:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 98,82 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 98,82 EUR. Bei 98,54 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 98,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.953 Beiersdorf-Aktien.

Am 06.08.2021 markierte das Papier bei 108,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 79,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 25,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 101,77 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 28.04.2022 vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.945,00 EUR gegenüber 1.945,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 08.08.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 3,34 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

