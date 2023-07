Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf steigt am Freitagvormittag

So bewegt sich Beiersdorf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Zuletzt wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 114,70 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 114,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 114,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 114,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.304 Beiersdorf-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.05.2023 auf bis zu 128,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Am 02.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 124,00 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Am 26.04.2023 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Beiersdorf-Investment verdient

DAX 40: Diese Unternehmen gehören zu den Wiederaufsteigern

Historische DAX-Absteiger: Diese Unternehmen mussten den DAX verlassen