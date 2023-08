Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagmittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 120,40 EUR.

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 120,40 EUR zu. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 120,95 EUR zu. Bei 119,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 15.526 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,60 EUR) erklomm das Papier am 03.05.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,81 Prozent. Bei 93,38 EUR fiel das Papier am 02.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,44 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 126,17 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 26.04.2023 vor. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 28.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 26.02.2025 präsentieren.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

