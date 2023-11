Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 123,75 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 123,75 EUR zu. Bei 123,75 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 123,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.743 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 03.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 128,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 3,92 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2022 Kursverluste bis auf 102,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 128,09 EUR.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.215,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 26.02.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,94 EUR je Aktie.

