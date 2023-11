Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 124,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 124,70 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 124,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 123,35 EUR. Zuletzt wechselten 29.251 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.05.2023 bei 128,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 3,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2022 auf bis zu 102,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 18,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 128,09 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 26.04.2023 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR im Vergleich zu 2.215,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 3,94 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels im Minus

Schwacher Handel: DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste

LUS-DAX aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX am Montagnachmittag