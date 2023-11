Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 125,45 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 125,45 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 125,50 EUR. Bei 123,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 59.538 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Bei 128,60 EUR markierte der Titel am 03.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 2,51 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2022 Kursverluste bis auf 102,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 18,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 128,09 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Am 26.04.2023 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.215,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 28.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,94 EUR je Beiersdorf-Aktie.

