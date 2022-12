Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zieht am Mittwochvormittag an

Um 09:22 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 106,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 106,60 EUR. Bei 105,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.508 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 108,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,16 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 34,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 106,73 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.945,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.945,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 28.02.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,57 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

