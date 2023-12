Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag leichter

So bewegt sich Beiersdorf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 134,20 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 0,4 Prozent auf 134,20 EUR ab. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 134,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 134,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55.802 Beiersdorf-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 2,16 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (105,85 EUR). Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 26,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 134,27 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR im Vergleich zu 2.215,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 28.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 26.02.2025 dürfte Beiersdorf die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,93 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

