Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Vormittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 135,45 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 135,45 EUR zu. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 135,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 135,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.233 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 139,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,03 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 109,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 133,40 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 26.04.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 29.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 26.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,93 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

