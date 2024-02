Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Beiersdorf im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 141,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 141,00 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 141,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 140,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 79.744 Stück.

Am 06.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 2,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 109,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,826 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 134,45 EUR an.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 29.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Beiersdorf.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,93 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research vergibt Market-Perform

XETRA-Handel LUS-DAX beendet die Sitzung mit Verlusten

DAX-Handel aktuell: DAX beendet den Handel mit Verlusten