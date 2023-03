Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag gefragt

Um 09:07 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 115,80 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 116,00 EUR. Bei 115,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.120 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.03.2023 bei 116,10 EUR. Gewinne von 0,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,58 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 33,75 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 111,96 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.945,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.945,00 EUR eingefahren.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte Beiersdorf die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 3,86 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie verliert: Beiersdorf mit zweistelligem Wachstum - RBC hebt Ziel für Beiersdorf

So schätzen Analysten die Beiersdorf-Aktie ein

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com