Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf schiebt sich am Freitagnachmittag vor

So entwickelt sich Beiersdorf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 133,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Beiersdorf-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 133,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bei 134,05 EUR. Bei 132,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 98.929 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2024 markierte das Papier bei 143,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 7,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.07.2023 bei 113,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 17,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,834 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 134,90 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 26.04.2023 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 2.215,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.215,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Beiersdorf-Analyse: Beiersdorf-Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet