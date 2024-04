Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 137,10 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 137,10 EUR nach oben. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 137,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 136,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.940 Beiersdorf-Aktien.

Am 06.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 4,96 Prozent Luft nach oben. Am 21.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 20,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 140,45 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 16.04.2024.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Investment-Note für Beiersdorf-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK

Börse Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell

DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der DAX aktuell